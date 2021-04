F1, ecco la sprint race: regolamento e come funziona la mini gara del sabato (Di venerdì 30 aprile 2021) La Formula 1 guarda al futuro e introduce già da questa stagione un’importante novità al regolamento rappresentata dalla sprint race. Ma di cosa si tratta? Per capire bene cosa accadrà in via sperimentale in tre Gran Premi del 2021, Silverstone, Monza e Interlagos) bisogna fare un passo indietro e andare a vedere cosa succederà nel venerdì, di solito dedicato alle prime due sessioni di prove libere. Q1, Q2 e Q3 AL VENERDÌ Le qualifiche (Q1, Q2 e Q3) saranno anticipate al venerdì pomeriggio e stabiliranno la griglia di partenza della sprint race, rendendo il primo giorno del GP molto più spettacolare di adesso. LA sprint race IL sabato La sprint race si svolgerà il sabato pomeriggio: sarà lunga 100 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) La Formula 1 guarda al futuro e introduce già da questa stagione un’importante novità alrappresentata dalla. Ma di cosa si tratta? Per capire bene cosa accadrà in via sperimentale in tre Gran Premi del 2021, Silverstone, Monza e Interlagos) bisogna fare un passo indietro e andare a vedere cosa succederà nel venerdì, di solito dedicato alle prime due sessioni di prove libere. Q1, Q2 e Q3 AL VENERDÌ Le qualifiche (Q1, Q2 e Q3) saranno anticipate al venerdì pomeriggio e stabiliranno la griglia di partenza della, rendendo il primo giorno del GP molto più spettacolare di adesso. LAILLasi svolgerà ilpomeriggio: sarà lunga 100 ...

