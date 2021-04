Eurobasket 2022 | sorteggiati i gironi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 aprile 2021) Alla Vertin Music Hall di Berlino è andato in scena il sorteggio dei 4valido per la fase finale dell’. in programma dal 1 al 18 settembre. L’ Italia è stata inserita nel girone C che comprende Croazia, Grecia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna, contro le quali giocherà a Milano, sede ospitante la prima fase.: quali sono gli altri? Gli altri tresono: -Girone A: Spagna, Russia, Turchia, Georgia, Belgio e Bulgaria -Girone B: Francia, Lituania, Slovenia, Germania, Ungheria e Bosnia Erzegovina -Girone D: Serbia, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Israele e Olanda Questi tresi giocheranno a Colonia(Germania), Tblisi(Georgia), Praga(Repubblica Ceca). Alla ...