Covid: India, il West Bengal in lockdown da questa notte (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo di Kolkata ha proclamato oggi un lockdown, che scatterà da questa sera, fino a nuovo ordine. La decisione prevede la proibizione di tutte le riunioni pubbliche, e la chiusura di tutte le ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governo di Kolkata ha proclamato oggi un, che scatterà dasera, fino a nuovo ordine. La decisione prevede la proibizione di tutte le riunioni pubbliche, e la chiusura di tutte le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - borghi_claudio : Sono su un taxi a Roma. Alla radio c'è il tg di radio 1 che sta facendo il solito terrorismo covid con i 'focolai a… - Corriere : Volo dall’India a Fiumicino: positivi 23 passeggeri su 223 - TerzoTempo54 : RT @benq_antonio: #COVID19, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi ritornati dall #India non c'è da preoccuparsi… - sardo1951 : RT @ilriformista: “Dalle finestre dell’hotel vediamo che bruciano i cadaveri dei morti di Covid in strada. Fuori c’è l’odore della morte ed… -