Covid, in calo i pazienti sia in terapia intensiva sia nei reparti non critici. I DATI (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 30 aprile, diminuiscono i pazienti positivi ricoverati negli ospedali: in rianimazione ci sono 2.583 persone (-57, 137 gli ingressi del giorno) e negli altri reparti 18.940 (-411). Nelle ultime 24 ore sono stati 13.446 i nuovi casi di coronavirus, su 338.771 tamponi (ieri 14.320 casi su 330.075 test). La percentuale di positivi è al 3,97% (era al 4,3). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.022.653 e le vittime 120.807 (+263) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 30 aprile, diminuiscono ipositivi ricoverati negli ospedali: in rianimazione ci sono 2.583 persone (-57, 137 gli ingressi del giorno) e negli altri18.940 (-411). Nelle ultime 24 ore sono stati 13.446 i nuovi casi di coronavirus, su 338.771 tamponi (ieri 14.320 casi su 330.075 test). La percentuale di positivi è al 3,97% (era al 4,3). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.022.653 e le vittime 120.807 (+263)

