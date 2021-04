Covid | Enpacl | risorse straordinarie a consulenti lavoro in difficoltà | 9 mln per 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Labitalia) - L'ha anticipato a oltre 10.000del, per conto dello Stato, ben 23 mln di euro per l'indennità 'Reddito di ultima istanza', integrata con ulteriori 12,5 mln a carico dell'ente, e a 850 iscritti colpiti dal-19 (in isolamento o ricovero) ha fornito una specifica provvidenza, per un totale di 3 mln di euro. E' quanto emerge dal bilancio consuntivo 2020 dell', l''Ente nazionale di previdenza e assistenza deidel, approvato ieri all'unanimità dall'assemblea dei delegati "Per aiutare i colleghi in-prosegue Visparelli- l'ente ha messo in campo. Abbiamo sostenuto i colleghi durante l'attuale fase emergenziale, ...