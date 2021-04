Conte sulla visita di Zhang: “Non lo vedevo da tempo. Ci ha fatto l’in bocca al lupo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’inter, alla viglia della gara contro il Crotone, in conferenza stampa si è soffermato sull’incontro con il Presidente Zhang arrivato nei giorni scorsi a Milano.“C’è stato un semplice saluto visto che non ci vedevamo da qualche tempo. Ha salutato i giocatori e ci ha fatto l’in bocca al lupo. Sa benissimo che ancora non abbiamo conquistato niente” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio, tecnico delter, alla viglia della gara contro il Crotone, in conferenza stampa si è soffermato sulcontro con il Presidentearrivato nei giorni scorsi a Milano.“C’è stato un semplice saluto visto che non ci vedevamo da qualche. Ha salutato i giocatori e ci haal. Sa benissimo che ancora non abbiamo conquistato niente” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

