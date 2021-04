Conte | Pioli | Fonseca & C | 7 panchine incerte

(Di venerdì 30 aprile 2021) Potrebbero anche cambiare tutte proprietario, ledelle prime sette squadre della serie A. Poi non succederà, ma a oggi nessuna delle società che tirano il gruppone può dirsi davvero certa di avere un pilota per la stagione 2021/22

il Giornale

Perché se è vero che tra le attuali big della serie A, la Juventus dal 2011 ha sostituito 4 tecnici (, Allegri, Sarri e Pirlo) come la Lazio (Reja, Petkovic,e Inzaghi), il Napoli 5 (...... benchè dato oramai per sesto, o nella migliore delle soluzioni per quinto, conlicenziato, ... allenata 'dall'amico', sono certo che per quanto la trasferta in Friuli sia storicamente molto ...Potrebbero anche cambiare tutte proprietario, le panchine delle prime sette squadre della serie A. Poi non succederà, ma a oggi nessuna delle società che tirano il gruppone può dirsi davvero certa di ...Tanti movimenti, partenze, ritorni. Ma ad oggi ancora molti punti interrogativi. Il valzer delle panchine è entrato nel vivo con le ultime ...