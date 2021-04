Concorso ASL vinto da figli e parenti di dipendenti: procedura annullata a Latina (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stato annullato il Concorso della ASL di Latina, che lo aveva organizzato da Capofila, in merito all’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti amministrativi nei vari distaccamenti di Frosinone, Viterbo, Asl Roma 3 oltre che per il capoluogo pontino. Ma sulle procedure, svoltesi nel 2020, era emersa più di un’anomalia, su tutte la presenza ai primi posti delle graduatorie, sembrerebbe, di tanti candidati in condizioni di parentela con dipendenti Asl (ma anche con politici). Leggi anche: Latina, smantellata baraccopoli abusiva: identificati 5 stranieri “Incompatibilità per parentela o conflittualità di interesse” Nel verbale di revoca è stato infatti fatto presente che “nell’allegato tecnico ai verbali della procedura concorsuale era riportato che per alcuni dipendenti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ stato annullato ildella ASL di, che lo aveva organizzato da Capofila, in merito all’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti amministrativi nei vari distaccamenti di Frosinone, Viterbo, Asl Roma 3 oltre che per il capoluogo pontino. Ma sulle procedure, svoltesi nel 2020, era emersa più di un’anomalia, su tutte la presenza ai primi posti delle graduatorie, sembrerebbe, di tanti candidati in condizioni di parentela conAsl (ma anche con politici). Leggi anche:, smantellata baraccopoli abusiva: identificati 5 stranieri “Incompatibilità per parentela o conflittualità di interesse” Nel verbale di revoca è stato infatti fatto presente che “nell’allegato tecnico ai verbali dellaconcorsuale era riportato che per alcuni, ...

