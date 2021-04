Commissione UE | Apple ha violato la concorrenza su streaming musicale

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo laeuropea,ha distorto lanel mercato dellopoiché ha abusato della sua posizione dominante per la distribuzione di app diattraverso il suo App Store. Lacontesta l’uso obbligatorio del meccanismo di acquisto in-app diimposto agli sviluppatori di app died è preoccupata per il fatto cheapplichi alcune restrizioni agli sviluppatori di app, le quali impediscono loro di informare gli utenti di iPhone e iPad di possibilità di acquisto alternative e più economiche. “ConMusic,compete anche con i fornitori di ...

Questa è la fase iniziale (chiamata Statement of Objections) del procedimento antitrust controe la società avrà la possibilità di rispondere all'elenco di obiezioni della...I dispositivi e il software diformano un 'ecosistema chiuso' in cuicontrolla ogni aspetto dell'esperienza utente per iPhone e iPad, rileva la. L'App Store difa parte ...BRUXELLES, 30 APR - La Commissione europea ha inviato nuove contestazioni formali alla Apple, per aver distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale, perché ha abusato della sua posizio ...Per l’antitrust della Commissione europea Apple abusa di posizione dominante nelle app di musica in streaming: due le contestazioni ...