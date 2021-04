Caso Grillo: uno degli avvocati prende una decisione inaspettata (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Caso Grillo è in continua evoluzione. A seguito di una dichiarazione di un indagato, l’avvocato Costa ha preso una decisione inattesa. Ciro Grillo (Non è l’Arena)Ormai il Caso Ciro Grillo è salito alla ribalta della cronaca. Le accuse rivolte, a lui e ai suoi amici, sono state molto forti. I ragazzi sono stati accusati di violenza sessuale nella villa in Costa Smeralda del padre, Beppe Grillo. Lo stesso che, attraverso un video, non ha fatto altro che mettere un carico pesante ad una situazione già di per sé pesantissima. Nel corso della trasmissione di La7, Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Uno dei ragazzi indagati, Vittorio Lauria, ha lasciato delle dichiarazioni che hanno fatto prendere una decisione ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilè in continua evoluzione. A seguito di una dichiarazione di un indagato, l’avvocato Costa ha preso unainattesa. Ciro(Non è l’Arena)Ormai ilCiroè salito alla ribalta della cronaca. Le accuse rivolte, a lui e ai suoi amici, sono state molto forti. I ragazzi sono stati accusati di violenza sessuale nella villa in Costa Smeralda del padre, Beppe. Lo stesso che, attraverso un video, non ha fatto altro che mettere un carico pesante ad una situazione già di per sé pesantissima. Nel corso della trasmissione di La7, Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Uno dei ragazzi indagati, Vittorio Lauria, ha lasciato delle dichiarazioni che hanno fattore una...

