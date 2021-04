Assegni | attenti | multe salate se si omette questo dettaglio

Leggi su consumatore

(Di venerdì 30 aprile 2021) Se compilando un assegno bancario sila data o beneficiario si rischia multa da 3.000 a 50.000 euro. Perché? Glibancari sono stati per decenni la forma privilegiata di pagamento per prestazioni quali ad esempio quelle professionistiche o per gli acquisti ingenti come ad esempio un’automobile o un gioiello costoso. L’assegno era l’unica L'articolo proviene da Consumatore.com.