Adesso Renzi è diventato anche editorialista per un sito arabo

Il 24 aprile sul sito Arab News è comparso il primo articolo firmato da Matteo Renzi. Il tema affrontato dal leader di Italia Viva e senatore della Repubblica italiana è la città di Al-Ula, il progetto fortemente avveniristico (e propagandistico) fortemente voluto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. L'articolo è scritto in lingua inglese e si paragona la cittadina viene paragonata all'italianissima Matera. Insomma, dopo la politica e le conferenze, ecco Matteo Renzi editorialista Arab News.

Renzi editorialista Arab News, il primo articolo firmato il 24 aprile

"Al-Ula può essere una città del futuro, oltre che del passato". Questo il titolo del primo articolo firmato da Matteo Renzi per Arab News. L'esaltazione del modello seguendo i cliché della città ...

