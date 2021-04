Uno studio calcola i costi “nascosti” delle reti 5G

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una ricerca a livello europeo individua i punti critici nello svilupponuoveche potrebbero far innalzare le spese Un’antenna per il segnale 5G (Photo by Mikhail PochuyevTASS via Getty Images)In Italia gli operatori stanno ancora apparecchiando il tavolo del 5G, ma già a partire dal 2024 si stima che il contopotrebbe essere di 16 miliardi di euro. Uno scontrino salato fatto diprevedibili e “nas”, come ha evidenziato Cefriel, il centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano. Il risultato emerge da unocapitanato dal tedesco Brandenburg Institute for society and security (Bigs) e finanziato dal Dipartimento di Stato americano (anche se i team hanno agito in modo indipendente), in collaborazione con ...