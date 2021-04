Un sindacato per gli influencer, parla l'ideatrice della proposta: 'Servono tutele' (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta Anche gli influencer vogliono un sindacato. Nelle ultime ore sta facendo discutere la proposta di Mafalda De Simone , 177mila follower, che chiede un 'sindacato degli influencer italiani' per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) commenta Anche glivogliono un. Nelle ultime ore sta facendo discutere ladi Mafalda De Simone , 177mila follower, che chiede un 'degliitaliani' per ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Vogliamo un sindacato per noi influencer. Abbiamo bisogno di tutele' - DonChisciotte90 : @ClaudioDurigon - UNI_Europa : RT @uiltucs: Ultimo giorno per il congresso @UNI_Europa. L'appuntamento di oggi chiude la tre giorni dedicata al sindacato, ai diritti, all… - TucsUil : RT @uiltucs: Ultimo giorno per il congresso @UNI_Europa. L'appuntamento di oggi chiude la tre giorni dedicata al sindacato, ai diritti, all… - chiaraped : RT @GonnelliLuca: Il sindacato è per le riforme. Quelle che ha avuto finora non gli sono bastate. Complici #agorarai -