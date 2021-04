Terrorismo: indagato voleva andare a battersi per filo - russi (Di giovedì 29 aprile 2021) Era deciso a lasciare nuovamente la Sardegna per andare a combattere con i separatisti filo - russi, il 50enne cagliaritano indagato per arruolamento e addestramento con finalità di Terrorismo. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Era deciso a lasciare nuovamente la Sardegna pera combattere con i separatisti, il 50enne cagliaritanoper arruolamento e addestramento con finalità di. A ...

