Salvini | Navalny? I diritti umani valgono sempre e comunque

(Di giovedì 29 aprile 2021) Intervenendo ieri al Parlamento europeo in un dibattito su Alexeie le minacce russe all’Ucraina, la leghista Susanna Ceccardi ha dichiarato che l'Europa non può lasciare che dei "capi di stato del nostro vicinato mettano a tacere l’opposizione politica, violandone inaturali, civili e politici”. E sull'Ucraina ha detto che“al di là dei proclami e della solidarietà espressa a parole, non esiste oggi alcun credibile intervento europeo”. Oggi i leghisti che hanno accettato di rispondere sul tema negano che sia in corso un "riposizionamento strategico" della Lega sulla Russia. Il segretario Matteosuchiarisce che "i, ee dovunque vanno rispettati". Quando poi ...

La Lega di Matteo, almeno al Parlamento europeo, ha fatto una conversione totale sulla Russia di Vladimir Putin. Intervenendo in plenaria ieri in un dibattito su Alexeie le minacce russe all'Ucraina, ...... eurodeputato del Carroccio, interviene a Bruxelles in favore die contro Mosca che "viola i diritti civili". Ho riguardato il video 3 volte, giuro. Ma è la stessa Lega che (dixit ) "...Mosca e Pechino usano “media controllati dallo stato, reti di media vicini e social media, compresi account di social media di diplomatici, per realizzare questi obiettivi", si legge nel documento ...Tra i molti motivi per rallegrarsi del passaggio da Conte a Draghi, questo è il primo: avere licenziato un guardasigilli capace di esibire un uomo in manette in un video di propaganda. Una scena immag ...