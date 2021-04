Rossi | ' Continuare a correre in sella al mio team? Difficile'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Fra un po' potrebbe fare più notizia come manager che come pilota ed è paradossale per chi vanta 9 mondiali e 115 GP vinti in moto: Valentinoalla vigilia del GP di Jerez e all'indomani dell'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Continuare

crescita costante La crescita del progetto VR46 è stata graduale elo sottolinea. "Abbiamo proceduto passo dopo passo, c'è questa chance e in VR46 molta gente lavora a questo: è una cosa bella ...... fratello di Valentino: 'Sono contento che la VR46 abbia siglato l'accordo per la Moto GP, sono cresciuti tanto negli ultimi anni. Per quanto mi riguarda vorreicon la Ducati perché ...Pecco Bagnaia scalda i motori in vista del Gp di Jerez, in Spagna: «Siamo pronti per vincere - ha dichiarato in conferenza stampa - anche se la Yamaha è molto ...Fonti Ansa: nelle prossime ore la decisione per tutti gli arrestati, alcuni già in libertà vigilata. La lunga strada per le estradizioni ...