Roma, Covid party in limousine, in undici si beccano la multa (e pure l'autista era 'abusivo'): tra i partecipanti 5 minori (Di giovedì 29 aprile 2021) Festa privata a bordo di una limousine a Roma. Sono 11 le persone, tra cui 5 minorenni, sanzionate a bordo di una limousine, per il mancato rispetto delle normative anti Covid dalla Polizia Locale, squadra Vetture del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico). I giovani erano intenti a festeggiare un compleanno, a bordo del mezzo, in spregio alle misure atte a limitare il contagio. Gli agenti li hanno sorpresi mentre mangiavano, bevevano e ascoltavano musica, assembrati, all'interno dell'auto di lusso in sosta a Piazza Carlo Forlanini, in zona Portuense. Leggi anche: Organizzano la festa di compleanno per il bimbo: 108 positivi, 500 persone in quarantena Si tratta di 10 ragazzi e dell'autista, un noleggiatore privo di titolo ad esercitare l'attività, sanzionato anche per questa violazione ...

