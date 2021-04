Risolverà parecchi grattacapi a Scorpione e Pesci Anche Toro e Vergine sertiranno un influsso positivo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 aprile 2021) Entra nel penultimo giorno di aprile pur di non farsi notare. Marte, pianeta del coraggio, nel segno del Cancro assume un pallore lunare, una timidezza inconsulta, e l’emotivita? ereditata dalla Luna, che domina il suo segno d’Acqua. “Marte” da “De Sphaera”, trattato di astrologia del 1470 (foto Ipa). In astrologia lo si definisce “in caduta”. Lui, permaloso com’e?, all’inizio se l’era presa, poi ha deciso che forse e? meglio cosi?: essere l’antieroe stellare puo? portare dei vantaggi. Intendiamoci, non e? coraggioso come l’Ariete, non sfodera il pungiglione acuminato delloo la ruvida tenacia del Capricorno. Leggi› I segni zodiacali e la solitudine: le riflessioni di 12 personaggi famosi ...