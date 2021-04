Pubblica Amministrazione, cade l'obbligo di smart working per un lavoratore su due (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra le norme contenute nel decreto Proroghe approvato dal Cdm c'è anche il provvedimento che fa ''saltare'' la soglia del 50% per il lavoro da casa. Il ministro Brunetta: 'Quota al 15% nel ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra le norme contenute nel decreto Proroghe approvato dal Cdm c'è anche il provvedimento che fa ''saltare'' la soglia del 50% per il lavoro da casa. Il ministro Brunetta: 'Quota al 15% nel ...

Advertising

renatobrunetta : Cambiamo regole e procedure, attraverso la semplificazione, per svecchiare, rinnovare e riqualificare la Pubblica a… - marattin : Dopo decenni in cui la soluzione sembrava essere solo “più soldi e basta”, nel Pnrr appare una riforma radicale del… - fattoquotidiano : Pubblica amministrazione, il nuovo capo del Dipartimento è Marcello Fiori. Già coordinatore dei club Forza Silvio - morganipatrizia : RT @RaiNews: Non entra nel provvedimento neanche la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali, in scadenza il 2 maggio https://… - ascochita : RT @MassimoFamularo: #LaltraPA, una nuova rubrica interamente dedicata alla pubblica amministrazione che discute le proposte di riforma a p… -