Ostia, la stagione balneare dal 15 maggio: torna l'app Seapass per evitare assembramenti in spiaggia (Di giovedì 29 aprile 2021) La bella stagione è alle porte e anche Ostia, sul litorale romano, si prepara all'estate, la seconda che gli italiani vivranno ai tempi del Coronavirus. E se la Regione ha dato il via libera per la riapertura dal 1 maggio, a Ostia la stagione balneare inizierà il 15 dello stesso mese. Leggi anche: Estate 2021, riaprono spiagge libere e stabilimenti balneari: tutte le regole Ostia, la stagione balneare inizia il 15 maggio: l'app Seapass e le regole Distanziamento, igienizzazione, mascherina. Questi solo alcuni dei punti da rispettare per far sì che la stagione balneare parta e prosegua nella totale sicurezza, per non vanificare gli sforzi fatti finora.

