Oli essenziali: attenzione ad alcune fragranze (Di giovedì 29 aprile 2021) L’aromaterapia è sempre più diffusa nel mondo del relax. Ci facciamo massaggiare con gli oli essenziali per vivere lontano almeno per qualche minuto dallo stress. Ma attenzione perché secondo una ricerca condotta da scienziati indiani del St. John’s Medical College Hospital sembrerebbe che alcuni oli essenziali siano la causa scatenante degli attacchi epilettici. Ebbene sì. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) L’aromaterapia è sempre più diffusa nel mondo del relax. Ci facciamo massaggiare con gli oliper vivere lontano almeno per qualche minuto dallo stress. Maperché secondo una ricerca condotta da scienziati indiani del St. John’s Medical College Hospital sembrerebbe che alcuni olisiano la causa scatenante degli attacchi epilettici. Ebbene sì.

