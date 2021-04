MotoGP | Taramasso | le gomme 2021 potrebbero favorire i team factory

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo un inizio stagione scoppiettante eccoci arrivati a Jerez, uno dei circuiti preferiti dai piloti. Dal punto di vistala stagione fino a questo momento può dirsi positiva. Il caldo estremo del Qatar aveva fatto storcere il naso a qualcuno ma il ritorno in condizioni normali come quelle del Portogallo ha mostrato la bontà delle mescole Michelin. Per quanto riguarda il GP di Spagna ecco le scelte fatte da Michelin riferite dal responsabilea Motorsport.com. GP di Spagna: le scelte di Michelin “Le temperature dovrebbero essere le stesse del Portogallo, ossia tra i 20° e i 25° gradi fra venerdì e lunedì quando si faranno i test. Questa è una cosa positiva, lo scorso anno avevamo trovato un asfalto bollente. La prima gara con 50° gradi e la seconda con addirittura 60° gradi hanno messo in seria difficoltà gli ...

'La soft, la media e una versione asimmetrica della dura - ha spiegato Piero, responsabile del marchio francese in- Al posteriore invece avremo una soft e una media. Inoltre abbiamo ...Ne abbiamo parlato con Piero, Direttore Motorsport Michelin, fornitore unico dei pneumatici della. Il 2020 è stato un anno difficile. Qual è il bilancio per Michelin? E' stata una ...Il responsabile della Michelin ha fatto chiarezza dopo le critiche arrivate in Portogallo dalla KTM per l'eliminazione di questa mescola anteriore dall'allocazione 2020, inoltre ha presentato le scelt ...MotoGP: La novità è la gomma anteriore dura con costruzione asimmetrica. Al debutto la MotoE: per il 2021 ridisegnato lo pneumatico posteriore con una maggiore percentuale di materiali reciclati e sos ...