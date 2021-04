MotoGP: adesso basta con questi stewards (Di giovedì 29 aprile 2021) Il motomondiale non è un mondo perfetto, e di tanto in tanto sorgono dei problemi. In tutte le classi, dalla Moto3 alla MotoGP, cresce il malcontento del paddock nei confronti dello stewards Panel, il collegio dei commissari guidato da Freddie Spencer. Le sanzioni inflitte ai piloti si rivelano spesso incostanti, cosa che ha fatto arrabbiare l’ambiente. Ma dopo i fatti del GP del Portogallo, la misura per molti è colma, e sono cominciate delle vere e proprie proteste. Cerchiamo di comprendere la situazione. MotoGP: cosa è successo con la stewards Panel? Che qualcosa si sia rotto lo si capisce dalle parole di Hervè Poncharal, che oltre ad essere il titolare della scuderia Tech3 è anche il presidente dell’IRTA, l’associazione dei team. A Portimao il manager francese ha visto il suo pilota Deniz Oncu partire dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il motomondiale non è un mondo perfetto, e di tanto in tanto sorgono dei problemi. In tutte le classi, dalla Moto3 alla, cresce il malcontento del paddock nei confronti delloPanel, il collegio dei commissari guidato da Freddie Spencer. Le sanzioni inflitte ai piloti si rivelano spesso incostanti, cosa che ha fatto arrabbiare l’ambiente. Ma dopo i fatti del GP del Portogallo, la misura per molti è colma, e sono cominciate delle vere e proprie proteste. Cerchiamo di comprendere la situazione.: cosa è successo con laPanel? Che qualcosa si sia rotto lo si capisce dalle parole di Hervè Poncharal, che oltre ad essere il titolare della scuderia Tech3 è anche il presidente dell’IRTA, l’associazione dei team. A Portimao il manager francese ha visto il suo pilota Deniz Oncu partire dalla ...

