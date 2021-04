Moto3 | GP Spagna | Foggia e Migno all’assalto del padrone di casa Acosta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l’evento tra i sali e scendi di Portimao, il Motomondiale si sposta a Jerez per il Gran Premio di. Con ancora in mente la volata in Portogallo, i protagonisti dellasono pronti a dare battaglia a Jerez de la Frontera, la prima delle quattro competizione spagnole del 2021. In Andalucia, pista che nel 2020 ha accolto in via eccezionale due manifestazioni, è attesa una conferma da parte deldiPedro. Il rookie diKTM approda nel sud dellacon un rollino di marcia impressionante. Dopo il secondo posto del Qatar, il giovane centauro ha vinto partendo dalla pit lane il GP di Doha e si è imposto in volata due settimane fa nell’impegnativo circuito che sorge nella regione dell’Algarve. Il 16enne vanta al momento 70 punti nella ...

Situata in una leggera valle nel sud della, Jerez è benedetta da un clima sempre buono e da ... Numeri e statistiche Ogni categoria ha i suoi numeri: MotoGP, Moto2 e, infatti, percorrono ...... la Red Bull Rookies Cup torna in pista in concomitanza con il Gran Premio dia Jerez del ... dove ha conquistato il podio all'esordio nel Mondiale Juniorin sella alla Gas Gas del team ...Dopo l'evento tra i sali e scendi di Portimao, il Motomondiale si sposta a Jerez per il Gran Premio di Spagna. Con ancora in mente la volata in Portogallo, i protagonisti della Moto3 sono pronti a dar ...MotoGP: Ecco la programmazione completa del quarto round stagionale in diretta sul canale 208 della pay-tv e in chiaro sul digitale al tasto 8 del telecomando ...