L'Egitto impicca 9 persone in pieno Ramadan e nel totale silenzio (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Egitto impicca 9 persone in pieno Ramadan, nel silenzio più totale. Un 'altra, gravissima macchia per il governo di al-Sisi. Corano Ramadan (Getty Images)L'Egitto è sempre più un paese in mano ad una dittatura che non conosce pietà. Nemmeno durante il periodo di Ramadan riesce ad alleggerire la sua morsa mortale. Ha infatti inflitto la pena di morte per impiccagione a 9 dei 20 imputati nel processo per un assalto ad una stazione di polizia nel governatorato di Giza, avvenuta otto anni fa. I 9 detenuti sono stati impiccati nella giornata di lunedì all'interno del carcere dove erano reclusi.

