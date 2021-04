Il Ceo del Lipsia sulla scelta di Marsch: “Conosce il nostro ambiente ed è ambizioso” (Di giovedì 29 aprile 2021) Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, attraverso il sito ufficiale ha commentato la decisione di affidare a Jesse Marsch la panchina del club tedesco dal prossimo 1° luglio. “Jesse era il nostro candidato dei sogni, abbiamo subito coperto il vuoto. Ha svolto un ottimo lavoro in tutte le sue precedenti esperienze, e poi ha già lavorato per un anno con noi. Conosce il club, la città e soprattutto la nostra filosofia di gioco. Oltre alle sue qualità di allenatore, Jesse è una persona positiva e ambiziosa. Può ispirare le persone dentro e fuori dal club e trascinarle. Non vediamo l’ora di lavorare con lui, in modo da poter continuare a crescere e continuare il nostro percorso”. FOTO: Logo Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del, attraverso il sito ufficiale ha commentato la decisione di affidare a Jessela panchina del club tedesco dal prossimo 1° luglio. “Jesse era ilcandidato dei sogni, abbiamo subito coperto il vuoto. Ha svolto un ottimo lavoro in tutte le sue precedenti esperienze, e poi ha già lavorato per un anno con noi.il club, la città e soprattutto la nostra filosofia di gioco. Oltre alle sue qualità di allenatore, Jesse è una persona positiva e ambiziosa. Può ispirare le persone dentro e fuori dal club e trascinarle. Non vediamo l’ora di lavorare con lui, in modo da poter continuare a crescere e continuare ilpercorso”. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

