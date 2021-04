Grinzane Cavour, due rapinatori uccisi in una gioielleria. Il terzo ferito e arrestato (Di giovedì 29 aprile 2021) Due rapinatori sono stati uccisi da un gioielliere ieri pomeriggio, 28 aprile 2021, intorno alle ore 18,30 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. A sparare Mario Roggero che nel 2015 nel suo negozio in pieno centro, in frazione Gallo, subì una violenta rapina. “Sono preoccupato, quanto tempo passerà prima che i banditi tornino in libertà”, disse sei mesi dopo il fatto quando i carabinieri avevano arrestato la banda che lo aveva legato e picchiato. Ieri pomeriggio il ritorno dell’incubo. Tre uomini, con il cappellino calato sugli occhi e la mascherina chirurgica, sono entrati nella gioielleria. Dietro il bancone c’erano la moglie e la figlia di Roggero. I banditi si sono finti interessati a un acquisto costoso e hanno chiesto alle due commercianti di visionare alcuni preziosi. Quando ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Duesono statida un gioielliere ieri pomeriggio, 28 aprile 2021, intorno alle ore 18,30 a, in provincia di Cuneo. A sparare Mario Roggero che nel 2015 nel suo negozio in pieno centro, in frazione Gallo, subì una violenta rapina. “Sono preoccupato, quanto tempo passerà prima che i banditi tornino in libertà”, disse sei mesi dopo il fatto quando i carabinieri avevanola banda che lo aveva legato e picchiato. Ieri pomeriggio il ritorno dell’incubo. Tre uomini, con il cappellino calato sugli occhi e la mascherina chirurgica, sono entrati nella. Dietro il bancone c’erano la moglie e la figlia di Roggero. I banditi si sono finti interessati a un acquisto costoso e hanno chiesto alle due commercianti di visionare alcuni preziosi. Quando ...

