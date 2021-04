Freaks Out e Diabolik: ecco le nuove date d’uscita (Di giovedì 29 aprile 2021) La pandemia ne ha fatto slittare l’uscita, prevista inizialmente per il Dicembre 2020: ecco quando arriveranno al cinema Freaks Out e Diabolik Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a mezzo Zoom dal titolo emblematico A Riveder Le Stelle, l’ad di Rai Cinema Paolo Dal Brocco ha reso note le nuove date d’uscita di due dei film italiani più attesi del prossimo listino autunnale. Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti (autore del pluripremiato Lo Chiamavano Jeeg Robot) e Diabolik dei Manetti Bros. saranno rispettivamente in sala il 28 Ottobre e il 16 Dicembre 2021. Ma non è finita qui: il progetto cinematografico che vede Luca Marinelli nei panni del ladro gentiluomo creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962, non ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) La pandemia ne ha fatto slittare l’uscita, prevista inizialmente per il Dicembre 2020:quando arriveranno al cinemaOut eQuesta mattina, nel corso di una conferenza stampa a mezzo Zoom dal titolo emblematico A Riveder Le Stelle, l’ad di Rai Cinema Paolo Dal Brocco ha reso note ledi due dei film italiani più attesi del prossimo listino autunnale.Out, opera seconda di Gabriele Mainetti (autore del pluripremiato Lo Chiamavano Jeeg Robot) edei Manetti Bros. saranno rispettivamente in sala il 28 Ottobre e il 16 Dicembre 2021. Ma non è finita qui: il progetto cinematografico che vede Luca Marinelli nei panni del ladro gentiluomo creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962, non ...

