Freaks Out e Diabolik arrivano al cinema alla fine dell’anno

Advertising

ostefano71 : RT @wireditalia: Sono state rese note le date di uscita del nuovo film di Gabriele Mainetti e dell’adattamento dei Manetti Bros sul celebre… - Maqui_ : RT @ciakmag: #RaiCinema, #FreaksOut il 28 ottobre, #Diabolik a Natale. E annunciati i sequel! ?? - Maqui_ : RT @Screenweek: @01Distribution ha annunciato le nuove date di uscita di due film molto attesi: #FreaksOut di #GabrieleMainetti e #Diabolik… - Voto10 : Freaks Out: annunciata la data di uscita del film di Gabriele Mainetti - wireditalia : Sono state rese note le date di uscita del nuovo film di Gabriele Mainetti e dell’adattamento dei Manetti Bros sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Freaks Out

... il 20 maggio, "Il cattivo poeta " con Sergio Castellitto nei panni di D'Annunzio , ma andando più in là sono già fissate le date di due tra i progetti più attesi, il 28 ottobre "" di ...... le più gustose riguardano la nuova data di uscita die Diabolik, due tra i film più attesi della passata stagione bloccati a causa della chiusura delle sale, e l'annuncio che il cinecomic ...La presentazione delle nuove produzioni di Rai Cinema svela un elenco ricchissimo all'insegna della varietà che unisce cinema d'autore e generi in arrivo al cinema nel prossimo triennio. Il cinema ita ...Freaks Out: annunciata la data di uscita del film di Gabriele Mainetti La 01Distribution ha annunciato la data di uscita ufficiale di Freaks Out... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, regist ...