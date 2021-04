Eventi e scadenze del 29 aprile 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Giovedì 29/04/Appuntamenti: 8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo 11.00 – Presentazione Relazione 2020 ANSFISA – L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali presenta la Relazione annuale 2020, in modalità digitale e sarà presentata dal Direttore Fabio Croccolo. È prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Interverranno Pierluigi Navone, Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie e Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradaliBorsa: Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTitoli di Stato: Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€iAziende:A2A – Assemblea: Approvazione del ...