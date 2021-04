Eutanasia, assolti Welby e Cappato (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state confermate in appello a Genova le assoluzioni per Marco Cappato e Mina Welby nel processo per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla dal 1993 e deceduto nel 2017 in una ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state confermate in appello a Genova le assoluzioni per Marcoe Minanel processo per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla dal 1993 e deceduto nel 2017 in una ...

