Escursionista in difficoltà in località Deviscio | intervengono i Vigili del fuoco

Una donna di 50 anni è stata soccorsa da Areu e Vigili del Fuoco dopo essersi trovata innei pressi del Rifugio Cavagiozzo in località Deviscio, sulle alture lecchesi. La squadra ...... sono intervenuti verso le 16 per soccorrere uncaduto sul sentiero 984A, a circa 150 ... in attesa del personale sanitario che, con non poche, è stato verricellato dall'...