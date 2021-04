Conte prova a stringere | «A giorni il nuovo M5S»

(Di giovedì 29 aprile 2021) «I tempi sono maturi», annuncia Giuseppein riferimento alla rifondazione attorno alla sua leadership del Movimento 5 Stelle. Come è noto, di fronte alle scatole cinesi della struttura legale del M5S,pareva costretto a rinviare l’annuncio della sua investitura ufficiale. Ieri però è arrivata l’accelerazione: «Già nei prossimisarà fissato un grande evento in cui coinvolgeremo tutti gli iscritti, discuteremo sulstatuto, di una carta di principi e valori per dare una chiara identità politica al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GuisaTania : @BimbiMeb @MediasetTgcom24 conferma il populismo e uno vale uno prova a 'declinarlo' ma con una sciatteria di ling… - imantartide : Paragone calzante: Aldo che prova a parlare Lombardo nello sketch del conte Dracula - Caffe_Graziella : RT @ElektrobeatsRec: @storico900 @Caffe_Graziella @GiuseppeConteIT Ma guarda che Conte e fuori da un pezzo dal parlamento, ha lasciato la p… - ElektrobeatsRec : @storico900 @Caffe_Graziella @GiuseppeConteIT Ma guarda che Conte e fuori da un pezzo dal parlamento, ha lasciato l… - omero_tignoso : @Simone99402388 @GiuseppeConteIT Conte i ristori li ha dati fino a prova contraria, i tuoi amici capaci non danno n… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte prova

... fino a firmarne la coproduzione insieme a Mario(già con Meg, Colapesce, Alfio Antico etc.). ... si può pensare che tutto si possa dimenticare e siun senso di pace, di sollievo". Il brano ...... disimpegnato sul dossier amministrative non a caso derubricate da 'banco di' a 'tappa intermedia' perché, con questi chiari di luna su Roma meglio non caricare troppo l'appuntamento. E...C'è San Paolo, ma non Mario Draghi e il suo governo. Stessi protagonisti, con Letta al posto di Zingaretti, stessa ambiguità sui contenuti. Non pervenuta l'idea dell'Italia da ricostruire ...L'Inter continua a sondare la strada che porta ad Alessandro Florenzi, ma prima deve verificarsi una condizione ben precisa ...