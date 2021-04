Carlo Conti, non riesce più a pronunciare il suo nome: commossa rivelazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti è un uomo tutto d’un pezzo, tuttavia negli ultimi anni ha svelato alcuni dettagli molto intimi della sua persona, come quel dolore che non riesce a superare. Nel corso di un’intervista dello scorso ottobre a Domenica In il noto conduttore, ora al timone di Top 10, ha preso il posto di Mara Venier per dare Leggi su youmovies (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un uomo tutto d’un pezzo, tuttavia negli ultimi anni ha svelato alcuni dettagli molto intimi della sua persona, come quel dolore che nona superare. Nel corso di un’intervista dello scorso ottobre a Domenica In il noto conduttore, ora al timone di Top 10, ha preso il posto di Mara Venier per dare

Advertising

Nicknameless_ : VABBÉ MA IO STO DIVENTANDO UN FLOP ACCOUNT CHE DEVO FARE PER FARMI VOLERE BENE? DEVO COMPRARE UN'ALTRA COSA CON LA FACCIA DI CARLO CONTI? - an12frnc : RT @Raiofficialnews: Carlo Conti è a caccia di nuovi talenti fino al 31 maggio per #ToccaATe, il nuovo talent show di #RaiPlay ?? https://t… - FinarMariasole : RT @Raiofficialnews: Carlo Conti è a caccia di nuovi talenti fino al 31 maggio per #ToccaATe, il nuovo talent show di #RaiPlay ?? https://t… - bradipo22 : Pensando al fatto che esiste uno scenario secondo cui Aka7, Deddy e Sangiovanni, i certificati dell''edizione, potr… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: Carlo Conti è a caccia di nuovi talenti fino al 31 maggio per #ToccaATe, il nuovo talent show di #RaiPlay ?? https://t… -