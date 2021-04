Bianchi: “L’istruzione è la vera chiave per uscire dalla crisi. Con il PNRR si realizza un investimento senza precedenti nella scuola” (Di giovedì 29 aprile 2021) "Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il governo realizza un investimento senza precedenti nella scuola. Puntiamo a superare i ritardi che il nostro Paese sconta nell'offerta di asili nido e servizi educativi per l'infanzia, con un investimento di 4,6 miliardi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) "Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il governoun. Puntiamo a superare i ritardi che il nostro Paese sconta nell'offerta di asili nido e servizi educativi per l'infanzia, con undi 4,6 miliardi". L'articolo .

Advertising

MIsocialTW : ?? Oggi alle 14.00, in diretta dalla Biblioteca del Ministero dell’Istruzione, si terrà l’evento per ricordare la fi… - anpcommunity : L’ANP ha partecipato oggi ad un incontro a distanza con il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi dedicato ai pr… - cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: #Scuole aperte in #estate: Il Ministro dell’#Istruzione #Bianchi ha messo a punto Piano per l’#estate2021: scuole aper… - fragalantereal : Il Ministro dell'Istruzione #Bianchi vorrebbe riaprire le scuole in estate. Mi auguro che si faccia e si insegni un… - leavedownsn : Ma perché nessuno attacca il ministro dell'istruzione Bianchi come con l'Azzolina? Spoiler: il primo, come tutto l'… -