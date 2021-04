Allenatore Napoli | De Laurentiis ci ha abituati alle sorprese | attenti a Gattuso

(Di giovedì 29 aprile 2021) Aurelio Dedeve scegliere il nuovodel. Il patron della SSCN ha da sempre abituato tutti, ecco perché anche se il nome di Luciano Sptti continua a girare con una certa frequenza bisogna sempre stare sul pezzo. Il produttore cinematografico ama fare colpi di scena e non potrebbe essere altrimenti e lo ha fatto più volte da quando è alla guida del. Basti ricordare l’affare Cavani ad esempio, un nome uscito dal nulla e chiuso in breve tempo quando nessuno se lo aspettava. Stessa cosa si può dire anche per altri calciatori ingaggiati dal. FattoreMa questa volta Desta selezionando il nuovo ...

Advertising

claudioruss : Il premio #Champions fissato da Aurelio De Laurentiis è un gesto importante, ma il gruppo #Napoli è con #Gattuso a… - IAMCALCIONAPOL : Vico Equense: si è dimesso l'allenatore Nardo - NapoliBrasile : RT @claudioruss: Il premio #Champions fissato da Aurelio De Laurentiis è un gesto importante, ma il gruppo #Napoli è con #Gattuso a prescin… - NandoPiscopo1 : @marcullo02 @paki99999 @aldoolaf81 @TeofiloSteven Gli esempi che ha citato lui si possono paragonare con l'anno di… - NandoPiscopo1 : @aldoolaf81 @TeofiloSteven Napoli: ADL (probabilmente pensava alla lotta scudetto) a dicembre aveva dato la CL per… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Napoli

... - 2 dal terzetto formato da, Juventus e Milan. La cronaca con commento minuto per minuto [...: De Zerbi ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini: Toloi, Romero, Djimsiti; Gosens, De Roon, ...Stabilitosi definitivamente a Pescara intraprende la carriera diguidando diverse ... SPORTEVAI - 29 - 04 - 2021 11:21 Come sono diventati i campioni del passato delSecondo il Corriere dello Sport, a raccogliere l'eredità di Gattuso possono essere due allenatori. La lista per il prossimo allenatore del Napoli si sta ...NAPOLI - Se si fosse chiamato Mourinho o Guardiola, se avesse allenato il Liverpool o il Real Madrid vincendo qualcosa e non il Pisa e il Milan, sicuramente una parte della tifoseria che lo combatte d ...