Un bug di Android ha esposto i registri di tracciamento dei contatti Covid-19 (Di mercoledì 28 aprile 2021) (illustrazione: Getty Images)I firmware di tracciamento dei contatti introdotti da Android nell’aprile dell’anno scorso presentano una falla nella privacy che consentirebbe ad altre app preinstallate di visualizzare i dati sensibili dell’utente, incluso se qualcuno fosse stato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Il difetto è stato individuato dalla società di analisi della privacy AppCensus, che ha avvertito Google per permettergli di lavorare sulla correzione del bug. Quando l’anno scorso Google e Apple hanno rilasciato gli aggiornamenti per permettere agli smartphone di utilizzare le applicazioni di contact tracing, le due società hanno rassicurato i loro utenti affermando che i dati generati attraverso le app come Immuni sarebbero stati resi anonimi e non sarebbero mai stati condivisi con ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) (illustrazione: Getty Images)I firmware dideiintrodotti danell’aprile dell’anno scorso presentano una falla nella privacy che consentirebbe ad altre app preinstallate di visualizzare i dati sensibili dell’utente, incluso se qualcuno fosse stato in contatto con una persona risultata positiva al-19. Il difetto è stato individuato dalla società di analisi della privacy AppCensus, che ha avvertito Google per permettergli di lavorare sulla correzione del bug. Quando l’anno scorso Google e Apple hanno rilasciato gli aggiornamenti per permettere agli smartphone di utilizzare le applicazioni di contact tracing, le due società hanno rassicurato i loro utenti affermando che i dati generati attraverso le app come Immuni sarebbero stati resi anonimi e non sarebbero mai stati condivisi con ...

