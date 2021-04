Traffico Roma del 28-04-2021 ore 13:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sulle due carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo in città incolonnamenti a tratti per Traffico su via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via del Forte Braschi in ambo le direzioni di percorrenza ci spostiamo sulla via Cassia con rallentamenti tra il raccordo via dei Due Ponti più avanti su via Nomentana tra Viale Kant e via del Casale di San Basilio ancora rallentamenti su via Tiburtina tra la stazione Tiburtina e via di Casal Bruciato disagi che comunque si ripercuotono in ambo i sensi di marcia in centro difficoltà ancora nella zona di Piazza della pubblica che è sempre chiusa al Traffico a causa della manifestazione dei venditori ambulanti altra manifestazione in piazza San Silvestro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sulle due carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo in città incolonnamenti a tratti persu via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via del Forte Braschi in ambo le direzioni di percorrenza ci spostiamo sulla via Cassia con rallentamenti tra il raccordo via dei Due Ponti più avanti su via Nomentana tra Viale Kant e via del Casale di San Basilio ancora rallentamenti su via Tiburtina tra la stazione Tiburtina e via di Casal Bruciato disagi che comunque si ripercuotono in ambo i sensi di marcia in centro difficoltà ancora nella zona di Piazza della pubblica che è sempre chiusa ala causa della manifestazione dei venditori ambulanti altra manifestazione in piazza San Silvestro ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Nasce Cattleya Producciones ...le torbide alleanze tra la criminalità organizzata di Roma, la politica e gli affaristi del Vaticano; ZeroZeroZero , acclamata coproduzione internazionale con Sky, Canal+ e Amazon sul traffico ...

Roma, Gra bloccato per tre ore dagli ambulanti. La protesta si sposta in centro ... a partire dalle 7 del mattino, dopo aver rallentato il traffico hanno aperto i loro gazebo sulla carreggiata interna all'altezza di via Casilina in segno di protesta contro il Comune di Roma e i ...

Traffico Roma del 28-04-2021 ore 09:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, protesta ambulanti sul Grande raccordo anulare: traffico in tilt Roma è bloccata”, dice un manifestante nel corso di un video girato durante la protesta, in corso in prossimità delle uscite 22 e 23 del Gra Il traffico è in tilt. Gli ambulanti protestano contro i ba ...

Roma, lavoratori del settore aereo di nuovo in piazza: “Alitalia non si tocca”. DIRETTA Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, lavoratori del settore aereo di nuovo in piazza: “Alitalia non si tocca”. DIRETTA ...

