Traffico Roma del 28-04-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno mattinata difficile perché questa mattina deve spostarsi sul Raccordo Anulare personalmente occupato dai venditori ambulanti in protesta lunghe code al momento paralizzano il Traffico sulla carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code anche tra la Prenestina e la Nomentana analoga situazione in carreggiata in te ma qui si sta in fila tra l’uscita per la Roma L’Aquila e l’abbia anche sul resto del raccordo anulare il Traffico è in aumento e risultati rallentato In entrambe le carreggiate difficoltà sei anche sulla diramazione Roma Sud per entrare sul raccordo con code a partire dal casello Traffico incolonnato anche su tutto il percorso Urbano della A24 quindi dal raccordo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno mattinata difficile perché questa mattina deve spostarsi sul Raccordo Anulare personalmente occupato dai venditori ambulanti in protesta lunghe code al momento paralizzano ilsulla carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana rallentamenti e code anche tra la Prenestina e la Nomentana analoga situazione in carreggiata in te ma qui si sta in fila tra l’uscita per laL’Aquila e l’abbia anche sul resto del raccordo anulare ilè in aumento e risultati rallentato In entrambe le carreggiate difficoltà sei anche sulla diramazioneSud per entrare sul raccordo con code a partire dal caselloincolonnato anche su tutto il percorso Urbano della A24 quindi dal raccordo ...

Advertising

LuceverdeRoma : ??#Roma # manifestazione - Raccordo Anulare ? #TRAFFICO BLOCCATO tratto Anagnina >< Appia ; ?? > INTERNA code ???? t… - gobbetti741 : RT @Dada80729113: Roma paralizzata il raccordo bloccato le strade interne congestionate dal traffico. Hanno voluto la guerra è iniziata. Vi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - in_appennino : RT muoversintoscan '??? Traffico regolare in #A1 tra #Firenze #Impruneta e Firenze sud e in uscita a Firenze sud in… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? in #A1, per traffico intenso, code tra #Firenze #Impruneta e Firenze sud e in uscita a Firenz… -