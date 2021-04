Tina Cipollari, stoccata a Maria De Filippi: “Non è questa la regola” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tina Cipollari torna in studio ed riprende i suoi battibecchi quotidiani con la dama Gemma Galgani: cosa è successo Tina Cipollari, dopo diverse settimane, è tornata nello studio di Uomini e Donne. Come molti sanno, era da un po’ di tempo che prendeva parte alle puntate del dating show in video collegamento da casa sua. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)torna in studio ed riprende i suoi battibecchi quotidiani con la dama Gemma Galgani: cosa è successo, dopo diverse settimane, è tornata nello studio di Uomini e Donne. Come molti sanno, era da un po’ di tempo che prendeva parte alle puntate del dating show in video collegamento da casa sua. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

reginadeicessi : VERONICA È LA NUOVA TINA CIPOLLARI - MilaVolani : @uominiedonne E' INCREDIBILE CHE DENTRO QUELLO STUDIO NON CI SIA NESSUNO CHE OSA CRITICARE TINA CIPOLLARI.....E' DI… - MilaVolani : @uominiedonne E' INCREDIBILE CHE DENTRO QUELLO STUDIO NON CI SIA NESSUNO CHE OSA CRITICARE TINA CIPOLLARI.....E' DI… - MilaVolani : @uominiedonne E' INCREDIBILE CHE DENTRO QUELLO STUDIO NON CI SIA NESSUNO CHE OSA CRITICARE TINA CIPOLLARI.....E' DI… - infoitcultura : Tina Cipollari torna a Uomini e Donne furiosa: “Oggi faccio un macello” -