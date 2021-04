«Spiegatemi perché una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?» (Di mercoledì 28 aprile 2021) X Adesso basta. Diletta Leotta lo dice chiaro e tondo in un lungo sfogo su Instagram in cui la presentatrice racconta la sua rabbia contro un certo modo di di fare giornalismo. «Mi sono un po’ stancata». Diletta Leotta guarda le foto Leggi anche › Diletta Leotta e Can Yaman: «Un amore vero, sono felice. Il matrimonio? Con i tempi giusti» › Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social Diletta Leotta ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) X Adesso basta. Diletta Leotta lo dice chiaro e tondo in un lungo sfogo su Instagram in cui la presentatrice racconta la sua rabbia contro un certo modo di di fare giornalismo. «Mi sono un po’ stancata». Diletta Leotta guarda le foto Leggi anche › Diletta Leotta e Can Yaman: «Un amore vero, sono felice. Il matrimonio? Con i tempi giusti» › Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social Diletta Leotta ...

Carlama22646400 : #clario spiegatemi perché mettete foto di Mario accigliato, ce ne sono tantissime in cui ride felice beato, gli a… - aurymissesharry : ora spiegatemi perché sto pensando a just a boy - thatssoIaura : ma in base a cosa secondo voi la relazione di uno non ha rovinato niente mentre la probabile relax dell’altro distr… - LIRRIVERENTE3 : Diletta Leotta si sfoga: “Sono stanca di gossip-veleno su di me” La conduttrice rompe il silenzio con un post su In… - peterkama : Diletta Leotta si sfoga: “Sono stanca di gossip-veleno su di me” La conduttrice rompe il silenzio con un post su In… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiegatemi perché La Leotta sbotta sui social: 'Non sono una mangiauomini' ... Diletta Leotta si è difesa con le unghie, parlando di 'rispetto e considerazione dell'altro' e della libertà di poter avere amici uomini che non siano per forza suoi amanti: 'Spiegatemi perché, poi, ...

Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stufa, basta falsità su di me' E aggiunge: 'Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè ...

Elettra Lamborghini, gaffe all’Isola dei Famosi: “Ecco chi vincerà” Corriere dello Sport.it ... Diletta Leotta si è difesa con le unghie, parlando di 'rispetto e considerazione dell'altro' e della libertà di poter avere amici uomini che non siano per forza suoi amanti: ', poi, ...E aggiunge: ', poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè ...