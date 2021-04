Spalletti vuole un Napoli competitivo: due big potrebbero restare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le ultime notizie su Luciano Spalletti al Napoli descrivono una trattativa molto ben avviata tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Secondo Gazzetta dello Sport le possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra sono molto alte, anche perché sarà difficile convincere Gattuso a restare. Ma Spalletti arriverebbe al Napoli in caso di qualificazione alla Champions League, per questo ogni discorso per chiudere la trattativa è rimandato a fine stagione, ma i contatti vanno avanti e sono molto fitti anche in questo momento in cui il campionato è ancora in corso. Spalletti al Napoli chiedere una rosa per essere competitivi, ecco perché Gazzetta scrive che De Laurentiis farà di tutto per trattenere due big: “A Spalletti verrebbe garantito un ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le ultime notizie su Lucianoaldescrivono una trattativa molto ben avviata tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Secondo Gazzetta dello Sport le possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra sono molto alte, anche perché sarà difficile convincere Gattuso a. Maarriverebbe alin caso di qualificazione alla Champions League, per questo ogni discorso per chiudere la trattativa è rimandato a fine stagione, ma i contatti vanno avanti e sono molto fitti anche in questo momento in cui il campionato è ancora in corso.alchiedere una rosa per essere competitivi, ecco perché Gazzetta scrive che De Laurentiis farà di tutto per trattenere due big: “Averrebbe garantito un ...

