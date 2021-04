Sfiducia a Speranza in Senato. Lui: "Non si fa politica sulla pandemia" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi al Senato si discute la mozione di Sfiducia individuale presentata nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza . E lui difende la sua azione di governo in un lungo intervento, in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi alsi discute la mozione diindividuale presentata nei confronti del ministro della Salute, Roberto. E lui difende la sua azione di governo in un lungo intervento, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia a Speranza, centrosinistra in piedi dopo l’intervento del ministro: applausi anche dai banchi d… - LegaSalvini : SILERI SFIDUCIA SPERANZA. 'SUL PIANO PANDEMICO BUGIE DALLE MELE MARCE' IL SOTTOSEGRETARIO M5S ACCUSA MOLTI DIRIGENT… - ScikingFS : RT @vitalbaa: Immagino tutti compatti nel votare la sfiducia a #Speranza, quelli che imputano a lui, e non a Draghi, le attuali politiche r… - brichiel : RT @lvoir: Faraone #ItaliaViva: 'votare la sfiducia a #Speranza significherebbe far cadere il governo in piena pandemia' ?? eh già @davidefa… -