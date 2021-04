Ruby Ter, processo sospeso fino a dimissioni Berlusconi (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Il processo milanese Ruby ter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi è sospeso fino alle dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele dallo scorso 6 aprile. Lo hanno stabilito i giudici. La decisione della corte presieduta dal presidente Marco Tremolada arriva dopo la produzione documentale fornita dalla difesa che ha presentato in aula, tramite l'avvocato Federico Cecconi, "un'istanza formale di legittimo impedimento", dato che le condizioni di salute sono tali da "imporre un impedimento visto il ricovero". In aula la difesa, che ha chiesto un rinvio di "due, tre mesi", ha presentato "un'ulteriore relazione" sullo stato di salute dicendosi disposta a "ulteriori accertamenti disposti dal tribunale" al termine del ricovero. Il pm Luca Gaglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Ilmilaneseter che vede imputato l'ex premier Silvioalledel leader di Forza Italia, ricoverato al San Raffaele dallo scorso 6 aprile. Lo hanno stabilito i giudici. La decisione della corte presieduta dal presidente Marco Tremolada arriva dopo la produzione documentale fornita dalla difesa che ha presentato in aula, tramite l'avvocato Federico Cecconi, "un'istanza formale di legittimo impedimento", dato che le condizioni di salute sono tali da "imporre un impedimento visto il ricovero". In aula la difesa, che ha chiesto un rinvio di "due, tre mesi", ha presentato "un'ulteriore relazione" sullo stato di salute dicendosi disposta a "ulteriori accertamenti disposti dal tribunale" al termine del ricovero. Il pm Luca Gaglio ...

