Pfizer-BioNTech | Il nostro vaccino efficace contro la variante indiana

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ugur Sahin, lo scienziato a capo della biotech tedesca che ha messo a punto ilcon: "I test sono in corso, ma abbiamo fiducia che il virus non riesca a sfuggire all'immunizzazione. In Europa immunità di gregge a luglio o agosto"

Advertising

Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - fattoquotidiano : BIG PHARMA Boom dei prezzi: entro fine anno Biontech, Moderna e AstraZeneca fattureranno oltre 35 miliardi di dolla… - Agenzia_Italia : Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - 7___________o_O : RT @ebreieisraele: In #Israel il #governo analizza possibili connessioni fra problemi al cuore e #vaccino #pfizer. #BioNTech collabora. Il… - PattiGiuliani : RT @ImolaOggi: ??Vaccino Covid, BionTech (Pfizer): terza dose dopo 9 mesi, nuova normalità -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer BioNTech

Immunizzare con un vaccino anti Covid anche i più piccoli. L'azienda farmaceutica tedescaha annunciato che da giugno il suo vaccino, prodotto in collaborazione con, sarà disponibile per la fascia d'età 12 - 15 anni. L'amministratore delegato dell'azienda, Ugur Sahin, ha ...... aggiungendo così il siero russo a quello cinese Coronavac, utilizzato in maniera prevalente, e a. Lo stesso ministro ha però lanciato un allarme sulla scarsità di dosi attualmente ...Il via libera ai vaccini anti-COVID per i bambini tra i 12 e i 15 anni dovrebbe arrivare a giugno. E tutti gli altri? I test sono in corso.Il vaccino covid Pfizer promette efficacia contro la variante indiana del coronavirus, salita alla ribalta nelle ultime settimane e individuata anche in Italia. Il quadro su diffusione e sintomi è in ...