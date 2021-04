Perchè la Juventus di Pirlo si è autodistrutta

Advertising

pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - ZZiliani : Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingend… - Antonio_Tajani : Esprimo tutta la mia solidarietà a #NicolòPirlo. Ricevere minacce di questo tipo solo perché si è figlio dell'allen… - mantegazziani : RT @ZZiliani: Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingendo sempre d… - giga_97 : RT @ZZiliani: Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingendo sempre d… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Juventus

Il Romanista

... il vice presidente, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto con un sms , per un ingaggio alla. In quel periodo erano in piedi trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata ...Agnelli ha anche riferito che fu lo stesso Suarez a proporsi allacon 'un sms'. Ecco quanto è riportato nel verbale: ' Per quanto attiene a Suarez ricordo che durante un pranzo svolto mi ...