Nessun positivo tra i 5mila al concerto. L’esperimento Barcellona funziona: “Ora riaprite tutto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ricordate L’esperimento del concerto organizzato a Barcellona il 27 marzo? Quello che è stato uno dei più grandi raduni in Europa dall’inizio della pandemia, l’inizio della fine dell’incubo per le persone, ma soprattutto per i lavoratori del comparto eventi e spettacolo. L’esperimento ha dato risultati che fanno ben sperare per ripartire al più presto. A distanza di un mese, infatti, gli organizzatori hanno annunciato che tra i 5mila partecipanti non è stato registrato alcun caso di positività al Covid.



