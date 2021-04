Napoli | de Magistris contro il coprifuoco | “Adesso è inutile”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Ilcon la primavera inoltrata è un non senso. E’ necessario aumentare al massimo gli spazi all’aperto per evitare concentrazioni”. Lo ha detto il sindaco di, Luigi de, intervenuto a Tagadà, in onda su La 7. Suilli, invece, il primo cittadino ha L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

De Magistris sotto attacco: «Tre calabresi assunti nella Città Metropolitana di Napoli»

Si tratta, ed è fin troppo chiaro, del sindaco di, Luigi de, nei giorni scorsi oggetto, così come io stesso, di un modo di fare informazione tendenzioso, fuorviante e chiaramente ...Assai critico verso il sindaco Luigi De("è amministrata malissimo, basta attraversarla per rendersene conto"), Monga ha colto al balzo il progetto di Valentini, affidando il ...Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris ha definito “inutile” il coprifuoco ancora in vigore per arginare la diffusione del Covid ...NAPOLI – I gruppi consiliari di M5Ss, Pd, e “La Città” non parteciperanno al Consiglio comunale convocato per domani, 29 aprile. La decisione è stata presa – affermano i tre gruppi consiliari – ”perch ...