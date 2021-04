Massimo Giletti torna in Rai? Ecco perchè ha bisogno di lui (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Giletti, la Rai lo richiama? Pare che la rete abbia avanzato una proposta al conduttore: Ecco perché potrebbe accettare. Massimo Giletti torna in Rai? Dopo il burrascoso addio la rete lo richiama con uno scopo preciso, Ecco quale. Era il 2017 quando il giornalista ha abbandonato Rai 1 dopo la cancellazione de L’Arena e Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lalo richiama? Pare che la rete abbia avanzato una proposta al conduttore:perché potrebbe accettare.in? Dopo il burrascoso addio la rete lo richiama con uno scopo preciso,quale. Era il 2017 quando il giornalista ha abbandonato1 dopo la cancellazione de L’Arena e

Advertising

ilariadituccio : RT @GPasqui: Dimmi che si avvicina giugno senza dirmi che si avvicina giugno: 'Massimo Giletti cambia rete?' - BarbaraRita2 : RT @leone52641: @ritadallachiesa @GilettiMassimo No non è normale..ma siamo in Italia e l'onestà e chi è giornalista e uomo libero e ha cor… - guidatv21 : @SalernoSal ma è vero che secondo alcuni siti, il grande Massimo Giletti starebbe per lasciare La7 per approdare al… - leone52641 : RT @leone52641: @ritadallachiesa @GilettiMassimo No non è normale..ma siamo in Italia e l'onestà e chi è giornalista e uomo libero e ha cor… - leone52641 : @ritadallachiesa @GilettiMassimo No non è normale..ma siamo in Italia e l'onestà e chi è giornalista e uomo libero… -